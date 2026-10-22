Триумф Интера над Шахтером: Киву делится эмоциями после победы в ЛЧ

Интер одержал победу над Шахтером со счетом 1:0, несмотря на численное недостаточность.

Главный наставник футбольного клуба Интер Кристиан Киву выразил свои чувства после триумфа над Шахтером в третьем туре групповой стадии Лиги чемпионов.



Вчера, несмотря на численное недостаточность, итальянская команда сумела обыграть своего противника со счетом 1:0.



"Если оценивать матч в целом, то мы хорошо начали, но затем появилось некоторое волнение. Думаю, предыдущие поражения в Лиге чемпионов оставили свой след. Нам требовалась серьезная, организованная игра, особенно после непростого первого тайма. Три замены добавили целеустремленности и энергии, и даже оставшись вдесятером, мы показали, что умеем терпеть, повысив уровень концентрации и интенсивности.

Играть в меньшинстве всегда непросто. Нам было тяжело отбирать мяч, даже когда нас было одиннадцать, но мы засучили рукава, стали больше двигаться, скорректировали свои перемещения, проявили больше ответственности и энергии. Ребятам был очень важен этот результат. Надеюсь, этот матч вернет нам уверенность и воодушевление перед предстоящими играми в еврокубках", - приводит слова Киву официальный сайт Интера.



Напомним, ранее Туран утверждал, что его команда могла бы проявить себя лучше в данном матче.