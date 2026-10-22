Яна Калинина: звезда украинского футбола объявила о завершении международной карьеры

За свою карьеру в сборной Украины Калинина провела 81 матч и забила 10 голов.

Украинская футболистка Яна Калинина, представляющая одесский клуб Систерс, объявила о завершении своей карьеры на международной арене.



В период с 2016 года 31-летняя Калинина отыграла 81 матч за национальную сборную Украины, забив в общей сложности десять голов.



Калинина выразила признательность за каждый отыгранный матч, все испытанные эмоции, победы и поражения, а также за людей, которые поддерживали ее на этом пути. Она подчеркнула, что гордилась возможностью представлять свою страну и быть частью команды, которая останется в ее сердце навсегда.



Калинина подтвердила, что ее решение завершить этот этап карьеры было взвешенным и личным. Она отметила, что каждая история имеет свое начало и конец, и она готова открыть новую страницу в своей жизни.

Сегодня я хочу сказать спасибо. За каждый матч, за все эмоции, победы, поражения, опыт и людей, которые были рядом на этом пути. За возможность представлять свою страну, выходить на поле с украинским флагом и быть частью команды, которая навсегда останется в моем сердце. Решение завершить этот этап - мое личное и обдуманное! У каждой истории есть свое начало и свой конец, и я чувствую, что для меня настало время перевернуть эту страницу и двигаться дальше.

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