Бенавидес против Усика: бой века за три титула в тяжелом весе?

Бенавидес предполагает, что бой с Усиком может стать одним из величайших в истории тяжелого веса, с тремя титулами на кону.

Американский профессиональный боксер и обладатель титулов чемпиона мира по версиям WBA и WBO в тяжелом весе Давид Бенавидес поделился своими мыслями о потенциальном бою с Александром Усиком, бывшим чемпионом в супертяжелом весе.



Бенавидес утверждает, что их схватка могла бы происходить в его весовой дивизионе, и при этом три титула могли бы быть поставлены на карту.



"Когда мы говорим об Усике, я хочу отметить вот что: я не знаю, состоится наш бой в супертяжелом или в тяжелом весе. Разве Усик не освободил все свои пояса?

На мой взгляд, в тяжелом весе наш бой был бы более крупным, ведь как только я завоюю титул WBC, на кону будут стоять три пояса. Возможно, это будет один из самых больших боев в истории тяжелого веса", - приводит слова Бенавидеса Boxing News.



Стоит отметить, что ранее Бенавидес внес Усика в список своих потенциальных соперников.