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Завацкая преодолевает второй раунд WTA 125 и выходит в четвертьфинал

Завацкая одержала победу над Хомутянской, обеспечив себе место в четвертьфинале турнира WTA 125 в Сучжоу.
Завацкая преодолевает второй раунд WTA 125 и выходит в четвертьфинал
Катарина Завацкая / Getty Images

Украинская теннисистка Катарина Завацкая, занимающая 266-ю строчку в рейтинге WTA, успешно преодолела второй раунд турнира WTA 125 в городе Сучжоу, Китай.

Завацкая боролась за проход в четвертьфинал с Дарьей Хомутянской, белорусской спортсменкой, выступающей под нейтральным флагом и занимающей 291-е место в рейтинге WTA. Украинка победила, обыграв Хомутянскую в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. За время игры Завацкая не допустила двойных ошибок, не сделала подач на вылет и реализовала четыре из десяти брейк-пойнтов.

Это был второй матч между теннисистками, и Завацкая сравняла счет в их личных противостояниях. Ранее она уступила Хомутянской в квалификации того же турнира в Сучжоу, но затем получила шанс играть в основной сетке как лаки-лузер.

В четвертьфинале Завацкая сразится с мексиканкой Ренатой Сарасуа.

Кроме того, стало известно, что Олийникова преодолела начальную стадию на турнире WTA 125 в Сучжоу.

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