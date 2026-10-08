Завацкая преодолевает второй раунд WTA 125 и выходит в четвертьфинал

Завацкая одержала победу над Хомутянской, обеспечив себе место в четвертьфинале турнира WTA 125 в Сучжоу.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая, занимающая 266-ю строчку в рейтинге WTA, успешно преодолела второй раунд турнира WTA 125 в городе Сучжоу, Китай.



Завацкая боролась за проход в четвертьфинал с Дарьей Хомутянской, белорусской спортсменкой, выступающей под нейтральным флагом и занимающей 291-е место в рейтинге WTA. Украинка победила, обыграв Хомутянскую в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.



Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. За время игры Завацкая не допустила двойных ошибок, не сделала подач на вылет и реализовала четыре из десяти брейк-пойнтов.



Это был второй матч между теннисистками, и Завацкая сравняла счет в их личных противостояниях. Ранее она уступила Хомутянской в квалификации того же турнира в Сучжоу, но затем получила шанс играть в основной сетке как лаки-лузер.



В четвертьфинале Завацкая сразится с мексиканкой Ренатой Сарасуа.



Кроме того, стало известно, что Олийникова преодолела начальную стадию на турнире WTA 125 в Сучжоу.