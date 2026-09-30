Снигур одерживает победу в напряженном матче на турнире в Пекине

Снигур одержала победу над Кавой в трехсетовом матче, продемонстрировав упорство и мастерство. В следующем матче она встретится с итальянкой Паолини.

Теннисистка из Украины Дарья Снигур отлично начала свое выступление на турнире в Пекине, Китай, одержав победу над польской спортсменкой Катаржиной Кавой, занимающей 133-е место в рейтинге WTA.



Противостояние длилось более двух часов и состояло из трех сетов. Первый сет был взят Кавой, которая начала матч с четырьмя подряд выигранными геймами и успешно реализовала три брейк-пойнта.



Во втором сете Снигур открыла счет брейком, однако польская теннисистка сумела восстановить баланс. В ответ на это, Снигур смогла сравнять общий счет матча.



В третьем сете Кава сначала вышла вперед со счетом 3:0, но подачи обеих игроков оставляли желать лучшего. В итоге, счет стал 5:5, после чего Снигур подтвердила свое превосходство, выиграв два последних гейма в сете и, таким образом, весь матч.



В следующем матче Снигур сыграет против 14-й ракетки мира, итальянки Жасмин Паолини, которая пропустила первый круг турнира.

Ранее сообщалось, что Ястремская получила прямой проход на турнир WTA 1000 в Пекине.