Сборная Украины отмечает 24-летие Велетеня: праздничный торт и футболка в подарок

Коллеги по команде устроили праздник для футболиста, отметившего 24-летие, в преддверии игры Лиги наций против Северной Ирландии.

1 октября футболист отпраздновал свое 24-летие, и в предверии игры Лиги наций против Северной Ирландии его коллеги по команде устроили для него торжество.



Видео с праздничной вечеринки было опубликовано Украинской ассоциацией футбола (УАФ). На кадрах видно, как Велетень задувает свечи на большом праздничном торте, а затем получает в подарок футболку со своей фамилией и числом 24, соответствующим его возрасту. Весь состав национальной команды собрался, чтобы отметить день рождения игрока.





Велетень стал частью национальной команды в сентябре. Главный тренер команды Андреа Мальдера пригласил его из резервного состава для замены травмированного форварда Утрехта Артема Степанова. Это второй вызов в национальную команду для выпускника Динамо Киев: его дебют состоялся в октябре 2025 года в отборочном матче на ЧМ-2026 против Исландии (5:3).



В этом сезоне Велетень стал одним из наиболее результативных игроков Полесья. За девять игр он забил два гола и сделал три голевые передачи.



Также стоит упомянуть, что защитник Эвертона Виталий Миколенко не сможет принять участие в предстоящих матчах за сборную Украины.