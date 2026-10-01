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Ломаченко готовится к возвращению в бокс: цель - абсолютное чемпионство

Ломаченко планирует вернуться в бокс, цель - стать абсолютным чемпионом в весовой категории до 130 фунтов.
Ломаченко готовится к возвращению в бокс: цель - абсолютное чемпионство
Василий Ломаченко / Getty Images

Американский репортер Брайан Кастер, опираясь на разговор с агентом украинского боксера Эгисом Климасом, раскрыл будущие планы Василия Ломаченко.

Кастер подчеркнул:

Лома вернется только для того, чтобы осуществить свою мечту стать абсолютным чемпионом. Но в своей естественной весовой категории - 130 фунтов.



Климас уточнил, что Ломаченко бы хотел драться с победителем боя между Эмануэлем Наваррете и О'Шаки Фостером, которые будут драться за несколько титулов в полулегком весе.



Кроме того, Ломаченко рассматривает Энтони Какаче как потенциального соперника для своего возвращения в бокс.

Климас также отметил, что перерыв положительно повлиял на состояние Ломаченко, и после возвращения боксер будет в еще лучшей форме.

Таким образом, Ломаченко рассматривает возможность возвращения в весовую категорию до 130 фунтов (59 кг), где его основная цель - объединить все главные чемпионские титулы.

Однако дата возвращения Ломаченко и имя его следующего соперника пока не определены официально.

Тем временем, Уиттакера и Уоллеса пришлось разделить на пресс-конференции перед боем.

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