Ломаченко готовится к возвращению в бокс: цель - абсолютное чемпионство

Американский репортер Брайан Кастер, опираясь на разговор с агентом украинского боксера Эгисом Климасом, раскрыл будущие планы Василия Ломаченко.

Кастер подчеркнул:

Лома вернется только для того, чтобы осуществить свою мечту стать абсолютным чемпионом. Но в своей естественной весовой категории - 130 фунтов.