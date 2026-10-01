Ломаченко готовится к возвращению в бокс: цель - абсолютное чемпионство
Ломаченко планирует вернуться в бокс, цель - стать абсолютным чемпионом в весовой категории до 130 фунтов.
Американский репортер Брайан Кастер, опираясь на разговор с агентом украинского боксера Эгисом Климасом, раскрыл будущие планы Василия Ломаченко.
Кастер подчеркнул:
Лома вернется только для того, чтобы осуществить свою мечту стать абсолютным чемпионом. Но в своей естественной весовой категории - 130 фунтов.
Климас уточнил, что Ломаченко бы хотел драться с победителем боя между Эмануэлем Наваррете и О'Шаки Фостером, которые будут драться за несколько титулов в полулегком весе.
Update on this: Spoke to Egis Klimas and he told me Loma is only coming back to fulfill his dream of becoming undisputed! But at his natural weight of 130. Wants the winner of Navarrate/Foster winner but eyeing Cacace right now. Says time off Has done his body well and will be even better when he comes back.— Brian Custer (@BCusterTV) September 29, 2026
Кроме того, Ломаченко рассматривает Энтони Какаче как потенциального соперника для своего возвращения в бокс.
Климас также отметил, что перерыв положительно повлиял на состояние Ломаченко, и после возвращения боксер будет в еще лучшей форме.
Таким образом, Ломаченко рассматривает возможность возвращения в весовую категорию до 130 фунтов (59 кг), где его основная цель - объединить все главные чемпионские титулы.
Однако дата возвращения Ломаченко и имя его следующего соперника пока не определены официально.
Тем временем, Уиттакера и Уоллеса пришлось разделить на пресс-конференции перед боем.
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