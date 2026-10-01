Мальдера раскрыл планы: Ризник и Трубин получат шанс в воротах

Дмитрий Ризник и Анатолий Трубин будут защищать ворота украинской команды в предстоящих матчах, подтвердил тренер Мальдера.

На предварительной пресс-конференции перед матчем с североирландской командой главный тренер украинской национальной команды Андреа Мальдера обнародовал свои намерения касательно выбора голкиперов для предстоящих игр.



Итальянский специалист подтвердил, что Дмитрий Ризник, который выходил на поле в стартовом составе в матче против Венгрии в первом раунде Лиги наций, будет стоять у ворот в игре против Северной Ирландии.



В заключительной игре сентябрьско-октябрьского периода против Венгрии, если не случится ничего неожиданного, на воротах будет Анатолий Трубин.



Таким образом, Мальдера планирует дать шанс обоим вратарям поиграть в одном из матчей. На пресс-конференции он подчеркнул, что полностью доверяет своим вратарям.



Следует упомянуть, что Виталий Миколенко, который в настоящее время восстанавливается после полученной травмы, определенно не сыграет в матче против Северной Ирландии.