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Травма Миколенко: Украина без ключевого игрока в матче с Ирландией

Виталий Миколенко пропустит матч против Ирландии из-за травмы, подтвердил главный тренер украинской команды Андреа Мальдера.
Травма Миколенко: Украина без ключевого игрока в матче с Ирландией
Виталий Миколенко / Getty Images

Главный наставник украинской национальной команды Андреа Мальдера сообщил, что футболист Виталий Миколенко не сможет принять участие в ближайшем матче против сборной Северной Ирландии.

В рамках третьего тура Лиги наций, украинская команда встретится с ирландской сборной 2 октября в городе Трнава, Словакия.

Миколенко пропустил предшествующую встречу с Грузией из-за полученной травмы и не успел полностью восстановиться к предстоящему матчу. Мальдера подтвердил, что было принято решение не рисковать здоровьем игрока и дать ему возможность полностью восстановиться.

Прогноз на предстоящую встречу между Украиной и Северной Ирландией можно найти на нашем сайте.

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