Травма Миколенко: Украина без ключевого игрока в матче с Ирландией

Виталий Миколенко пропустит матч против Ирландии из-за травмы, подтвердил главный тренер украинской команды Андреа Мальдера.

Главный наставник украинской национальной команды Андреа Мальдера сообщил, что футболист Виталий Миколенко не сможет принять участие в ближайшем матче против сборной Северной Ирландии.



В рамках третьего тура Лиги наций, украинская команда встретится с ирландской сборной 2 октября в городе Трнава, Словакия.



Миколенко пропустил предшествующую встречу с Грузией из-за полученной травмы и не успел полностью восстановиться к предстоящему матчу. Мальдера подтвердил, что было принято решение не рисковать здоровьем игрока и дать ему возможность полностью восстановиться.



Прогноз на предстоящую встречу между Украиной и Северной Ирландией можно найти на нашем сайте.