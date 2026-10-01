Уиттакер против Уоллеса: искры на пресс-конференции перед боем за титул

Уиттакер и Уоллес вступили в конфликт на пресс-конференции перед предстоящим боем, вызвав вмешательство службы безопасности.

В четверг, 1 октября, на пресс-конференции произошла встреча боксеров. Уиттакер неоднократно утверждал, что его навыки значительно превосходят уровень его соперника. Уоллес и его тренер Грег Иди сравнили предстоящий матч с неожиданным триумфом над Джеромом Пампелоне в 2024 году.



Упоминание Пампелоне, которого Уиттакер ранее победил на любительском уровне, явно вызвало раздражение у британского боксера. В ходе пресс-конференции Уиттакер указывал на Уоллеса, который в свою очередь прикоснулся к его груди. Сотрудники службы безопасности были вынуждены вмешаться и разделить спортсменов.





VERBALS AFTER THE FACE OFF 🍿 #WhittakerWallace https://t.co/lFDgidx26r — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 1, 2026

После инцидента Уиттакер объяснил, что вызвало его гнев.

Британский боксер заявил:

Мне просто необходимо было дать ему понять, что я никоим образом не Пампелоне. Это постоянное упоминание о Пампелоне с их стороны... Да победить его на любительском турнире было плевое дело, не нужно было даже прилагать особых усилий, дело было сделано одной левой, одним махом.

Тем не менее Уиттакер подчеркнул, что не намерен недооценивать своего соперника, учитывая высокие ставки в этом бою.Бой состоится в субботу на арене Utilita в Бирмингеме. Победитель станет обязательным претендентом на титулы WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе, которые в настоящее время принадлежат Дмитрию Биволу.

Уиттакер сказал:

Если мне удастся пройти этот путь, то у моих ног окажется весь мир. Я искренне верю, что пройду его непременно с честью.

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