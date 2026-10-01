Рассел вновь во главе Гран-при Азербайджана: третья победа сезона

Рассел уверен в своих шансах на чемпионство, несмотря на отставание, благодаря глубокому пониманию механики своего болида Mercedes.

Рассел стал лидером Гран-при Азербайджана, заняв первенство в третий раз в этом сезоне и впервые за последние три месяца. Он отметил, что смог глубже понять механику своего автомобиля, созданного с учетом новых технических регламентов.

Рассел подчеркнул:

По моим ощущениям, в своих выступлениях я показываю себя достаточно сильно, чтобы можно было бороться за победу от недели к неделе. Я знаю, что мне нужно как от автомобиля, так и от самого себя, и чувства потерянности я уже больше не испытываю.

Британский гонщик признал, что в начале сезона ему пришлось сознательно изменить свой привычный стиль вождения, чтобы адаптироваться к болиду Mercedes.

Рассел отметил:

На протяжении нескольких гонок у меня возникала необходимость думать о том, как вносить необходимые коррективы. Сейчас же все стало основываться на более или менее интуитивном и более естественном вождении. Теперь я уже просто могу сосредоточиться на более быстром передвижении по трассе.

Несмотря на отставание на 66 очков от Антонелли, Рассел не считает борьбу за чемпионский титул завершенной. До конца чемпионата остается еще семь или восемь гонок.

Рассел заявил:

Да, конечно, в чемпионате у меня очевидно значительное отставание, но впереди еще треть сезона, и произойти еще может много чего. Я же собираюсь просто переходить от одной гонки к другой. Сейчас я чувствую большее единение с машиной и надеюсь, что обновление еще больше будет играть мне на руку.

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