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29-летний футболист Шодипо может стать новым игроком Кудривки

Шодипо, бывший игрок Куинз Парк Рейнджерс и Фейренсе, может стать новым участником команды Кудривки, став свободным агентом в 2026 году.
29-летний футболист Шодипо может стать новым игроком Кудривки
Оламиде Шодипо / Getty Images

29-летний футболист уже получил предложение о месте в команде и теперь может присоединиться к клубу в качестве свободного агента, согласно информации, опубликованной на Telegram-канале ТаТоТаке.

Шодипо имеет за плечами игру в Англии, включая участие в матчах за Куинз Парк Рейнджерс в Чемпионшипе, который представляет собой второй по важности дивизион в английском футболе.

Ранее Шодипо также был частью португальского клуба Фейренсе, который играет во втором дивизионе этой страны.

В летний период 2026 года Шодипо стал свободным агентом, что открывает возможность для Кудривки оформить переход игрока и заявить его после окончания трансферного периода.

Между тем, Мальдера раскрыл информацию о том, кто будет защищать ворота украинской сборной в предстоящих матчах.

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