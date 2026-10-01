29-летний футболист Шодипо может стать новым игроком Кудривки
29-летний футболист уже получил предложение о месте в команде и теперь может присоединиться к клубу в качестве свободного агента, согласно информации, опубликованной на Telegram-канале ТаТоТаке.
Шодипо имеет за плечами игру в Англии, включая участие в матчах за Куинз Парк Рейнджерс в Чемпионшипе, который представляет собой второй по важности дивизион в английском футболе.
Ранее Шодипо также был частью португальского клуба Фейренсе, который играет во втором дивизионе этой страны.
В летний период 2026 года Шодипо стал свободным агентом, что открывает возможность для Кудривки оформить переход игрока и заявить его после окончания трансферного периода.
Между тем, Мальдера раскрыл информацию о том, кто будет защищать ворота украинской сборной в предстоящих матчах.