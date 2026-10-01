Непобежденные Кабайел и Хиса готовятся к эпическому боксерскому поединку на арене MERKUR SPIEL-ARENA

Кабайел и Хиса готовятся к бою: непобежденные боксеры встретятся на ринге в Дюссельдорфе.

Запланированный на 28 ноября боксерский поединок между боксерами состоится на площадке MERKUR SPIEL-ARENA в Дюссельдорфе, которая вмещает более 50 тысяч зрителей, как сообщили представители Queensberry Promotions и DAZN.



Этот бой станет первым для Кабайела после его официального признания чемпионом WBC. Немецкий боксер получил этот титул в июне, когда Александр Усик от него отказался. До этого Кабайел был временным обладателем титула.



34-летний Кабайел до настоящего времени не потерпел ни одного поражения, выиграв все 27 своих боев, 19 из которых завершились нокаутом. В последний раз он выступал в январе, когда победил поляка Дамиана Кныбу в третьем раунде. Этот поединок проходил на арене Rudolf Weber-Arena в Оберхаузене.



Его соперник, 42-летний Нельсон Хиса, также не знает поражений, с 25 победами в 25 профессиональных боях, 23 из которых завершились нокаутом. В августе он одолел норвежца Томаса Нармо во втором раунде, после чего вступил в словесную перепалку с Кабайелом и потребовал чемпионский бой.



Хиса занимает пятое место в рейтинге WBA.



Стоит отметить, что бой с Хисой едва не сорвался: промоутер Фрэнк Уоррен ранее утверждал, что стороны договорились о условиях, но албанец отказался от боя. Однако переговоры были возобновлены, и теперь бой официально подтвержден.



Также следует упомянуть, что Ломаченко планирует вернуться на ринг ради титула.