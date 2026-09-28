Ястремская получает прямой проход на турнир WTA 1000 в Пекине

Ястремская пропустит квалификационный матч и сразу выйдет в основную сетку турнира WTA 1000 в Пекине.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая 110-е место в мировом рейтинге WTA, получила прямой путь в основную сетку турнира WTA 1000 в Пекине.



Ястремская, которая была первой сеяной в квалификации, изначально должна была сразиться в отборочном матче с китаянкой Ван Цзяи, занимающей 542-е место в рейтинге WTA, в ночь на 28 сентября. Однако, матч был отменен, поскольку несколько игроков отказались от участия в турнире.



Имя противницы Ястремской в первом раунде турнира будет объявлено в ближайшее время.



Кроме Ястремской, в пекинском турнире также примут участие украинки Элина Свитолина, Юлия Стародубцева, Дарья Снигур, Александра Олийникова и Ангелина Калинина.



Стоит отметить, что недавно украинская команда проиграла Чехии в финале Кубка Билли Джин Кинг.