Триумф Украины в теннисе: 43-е место в мировом рейтинге и плей-офф Кубка Дэвиса

Победа над Кипром обеспечила украинской команде место в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса 2027 года и 43-ю позицию в рейтинге.

Украинская теннисная команда заняла 43-е место в последнем рейтинге, опубликованном 21 сентября 2026 года. Этот подъем стал возможен благодаря триумфу над Кипром со счетом 3:1 во Второй мировой группе. Георгий Кравченко стал ключевым игроком в этом матче, обыграв Мелиоса Эфстатиу со счетом 6:0, 6:1.



Победа в данном матче также гарантировала украинцам участие в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса в 2027 году. В соответствии с рейтинговой системой Кубка Дэвиса успехи команды определяют их место в общем рейтинге.



На 43-й позиции Украина опережает такие страны, как Китай, Египет и Новую Зеландию. В плей-офф Первой мировой группы украинская команда будет среди несеяных команд.



Отметим, что недавно украинская команда представила обновленный состав для участия в Кубке Билли Джин Кинг.