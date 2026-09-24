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Энтони Джошуа и Бен Дэвисон: воссоединение перед боем с Фьюри

Бен Дэвисон присоединится к команде Джошуа для подготовки к бою с Фьюри, подтверждает менеджер боксера Эдди Хирн.
Энтони Джошуа и Бен Дэвисон: воссоединение перед боем с Фьюри
Энтони Джошуа / Getty Images

В предверии предстоящего боя с Тайсоном Фьюри британский боксер Энтони Джошуа вновь объединяется с тренером Беном Дэвисоном. Эдди Хирн, менеджер Джошуа, подтвердил участие Дэвисона в подготовке к бою в ближайшем тренировочном лагере.

Хирн убежден, что Дэвисон "безусловно примет участие" в подготовке Джошуа к бою.

В начале сентября появились слухи о том, что Джошуа вновь начал тренироваться с Дэвисоном. Издание The Ring сообщало, что Джошуа вернулся к тренировкам в своей старой команде, хотя тогда не упоминалось о полном возвращении Дэвисона в качестве главного тренера.

Стоит отметить, что менеджер Хрговича назвал еще одного возможного соперника, кроме Санчеса.

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