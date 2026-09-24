Триумфальный тандем: Калинина и Киченок оценили ключевую победу сборной

Украинские теннисистки Калинина и Киченок обеспечили своей стране путевку в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг, обыграв бельгийский дуэт.

В решающем парном матче четвертьфинала Ангелина Калинина и Людмила Киченок одолели бельгийский дуэт Магали Кемпен и Лару Салден, победив их со счетом 6:3, 6:3. Матч продолжался около 90 минут.



В начале первого сета украинки сумели переломить ситуацию после равной борьбы. При счете 3:3 Калинина и Киченок выиграли три гейма подряд, завершив сет со счетом 6:3. Во втором сете украинки сразу же вышли вперед 3:0 и удержали свое преимущество до конца, завершив сет со счетом 6:3.



После победы Киченок отметила важность вклада своей партнерши:



"Мы очень счастливы выиграть этот матч для Украины. Я хочу отдать должное своей партнерше, потому что сегодня она настоящая героиня - выиграла два матча".



Калинина подчеркнула командный характер победы:



"Командный дух сегодня был на первом месте. У меня также была суперпартнерша. Она, напомню, является победительницей турниров серии Grand Slam".



Таким образом, Украина обыграла Бельгию со счетом 2:1 и второй год подряд пробилась в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг. В прошлом году украинки также достигли этой стадии.



Соперник Украины в полуфинале будет определен в четвертьфинале между Китаем и Италией. Матч назначен на 26 сентября в Шэньчжэне.



Кубок Билли Джин Кинг-2026. 1/4 финала



Украина - Бельгия - 2:1



Ангелина Калинина - Яна Отципка - 6:7(6), 6:1, 6:1

Элина Свитолина - Грет Миннен - 7:6(5), 4:6, 4:6

Ангелина Калинина / Людмила Киченок - Магали Кемпен / Лара Салден - 6:3, 6:3