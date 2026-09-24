Барселона привлекает €510 млн для завершения реконструкции стадиона Камп Ноу

Финансирование реконструкции стадиона Камп Ноу будет осуществляться за счет привлечения проектного долга и будет обеспечено доходами от стадиона и телевизионных прав.

Ожидается, что первые €300 млн проектного долга будут привлечены через фонд секьюритизации, который будет финансировать стадион. Отмечается, что погашение кредита будет производиться из будущих доходов стадиона Камп Ноу, включая прибыль от новых VIP-зон. Срок погашения составит 30 лет.



Эти средства будут направлены исключительно на завершение реконструкции и будут обеспечены доходами стадиона. Как сообщает Reuters, клуб уже ведет переговоры с потенциальными инвесторами при поддержке Goldman Sachs.



Клуб также намерен привлечь дополнительные €210 млн в рамках соглашения о старшем долге, обеспеченного будущими телевизионными правами на матчи Ла Лиги и турниров УЕФА. Эти кредиты будут предоставлены в виде медианот со сроком погашения 10 лет.



Финансирование будет разбито на два транша по €105 млн. Первый транш был размещен в июле, второй Барселона планирует выпустить до конца 2026 года.



Реконструкция стадиона Камп Ноу стартовала в 2023 году. Изначально предполагалось завершить проект к 2026 году. После реконструкции стадион получит полностью закрытую крышу, а его вместимость увеличится до 105 тысяч зрителей. Однако сроки строительства уже были перенесены. Вице-президент Барселоны Ферран Олив заявил, что работы не будут полностью завершены до сезона-2028/29. Олив и президент клуба Жоан Лапорта связывают увеличение стоимости проекта с войной в Украине, глобальными экономическими изменениями и проблемами в цепочках поставок.



В первой половине сезона-2027/28 команда планирует проводить домашние матчи на Олимпийском стадионе Луиса Компаниса на Монтжуике.



Ранее было отмечено, что восстановление защитника Барселоны может занять значительное время.