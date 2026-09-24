Свитолина уступает Миннен, но Украина выходит в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг

Миннен переломила ход матча, обыграв Свитолину, несмотря на ее победу в первом сете.

Украинская теннисистка Свитолина уступила бельгийке Грет Миннен в трехсетовой встрече со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 4:6. Несмотря на то, что Свитолина стала победительницей первого сета в тай-брейке, Миннен сумела переломить ход битвы и сравнять общий счет.



После матча Свитолина призналась, что ее соперница продемонстрировала высококлассную игру.

Украинская теннисистка таким образом выразила свои чувства:

Она сегодня играла невероятно - от самого начала и до самого завершения матча. Я очень разочарована результатом и своей игрой, потому что считаю, что могла сыграть немного лучше.

Свитолина также подчеркнула, что матч был крайне напряженным, и итоговый результат определили отдельные эпизоды.

Спортсменка добавила:

Это был трехсетовый матч. И в первом, и во втором, и в третьем сете все решили буквально несколько очков. Она сыграла их лучше.

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