Red Bull переключается на создание болида для следующего сезона: последнее обновление в этом году

Лоран Мекьес, глава команды Red Bull, обговорил планы по улучшению их гоночного автомобиля в текущем сезоне.



В Баку команда Red Bull представила свое последнее значительное обновление, перенаправив все оставшиеся ресурсы на создание нового болида для следующего сезона.

Вероятнее всего, это наш последний значимый пакет обновлений. Мы перевели значительную часть ресурсов, подавляющее большинство ресурсов, на автомобиль следующего года.

Но это не значит, что этот сезон нас больше не интересует. Во‑первых, мы все еще стремимся к первой победе, и это важная цель для команды. Во‑вторых, как вы знаете, в регламенте очень мало изменений на следующий год, и у нас есть широкие возможности извлечь уроки в оставшихся гонках, чтобы убедиться, что мы подходим к следующему сезону максимально подготовленными.

Но если коротко, да - это последнее значимое обновление в этом году.