Роналду нацеливается на 1000 голов и победу в Лиге наций, несмотря на свой возраст.

Ветеран нападения, 41-летний Роналду, уверен в своей способности продолжать приносить пользу национальной команде. Его ближайшие цели включают победу в Лиге наций и достижение рубежа в 1000 голов за всю свою карьеру.



Роналду выразил свои мысли на Portugal Football Summit перед предстоящей игрой Лиги наций против Уэльса. Он упомянул, что после чемпионата мира он обсуждал свое будущее с руководством Португальской футбольной федерации и новым главным тренером Жорже Жезусом, после чего решил остаться в национальной команде.



"Они рассчитывают на меня. Я по-прежнему верю, что могу помочь национальной команде", - подчеркнул Роналду.



На текущий момент Роналду забил 979 голов за всю свою карьеру - 833 в клубных матчах и 146 за национальную команду. До достижения цели в 1000 голов ему осталось забить еще 21 мяч.



"Одна цель - достичь обеих целей: забить 1000 голов и попытаться выиграть Лигу наций со сборной", - заявил Роналду.



Тем не менее, футболист подчеркнул, что он не одержим идеей установить рекорд. По его словам, 1000-й гол стал бы "изюминкой" и вершиной его карьеры.



Роналду также добавил, что завершит свою карьеру, когда почувствует, что больше не может быть полезным для команды.



В четверг Роналду, вероятно, выйдет на поле в стартовом составе Португалии в матче против Уэльса. Эта игра станет дебютной для Жорже Жезуса в качестве главного тренера национальной команды.

Ранее сообщалось, что Тибо Куртуа временно отходит от игры в национальной команде Бельгии.