МЮ продает куски своего исторического газона болельщикам во время финансового кризиса

Фрагменты газона Олд Траффорда стали сувенирами для болельщиков после реконструкции стадиона, проведенной впервые за 14 лет.

Олд Траффорд, домашний стадион Манчестер Юнайтед с 1910 года и известный как Театр мечей, был местом, где команда выиграла множество наград, включая 13 рекордных для клуба чемпионских титулов в Премьер-лиге.



Клуб подтвердил, что возможность продажи фрагментов газона появилась после масштабной реконструкции поля. В июне газон был полностью снят до основания впервые за 14 лет, что было сделано для улучшения игровых условий и дренажа поля.



Некоторые участки старого газона были специально сохранены. Затем эти куски были помещены в стеклянные кубы, став сувенирами для болельщиков.



"Победы и поражения, успехи и неудачи, взлеты и падения. Мы видели все это. Теперь болельщики могут владеть частью поля", - заявили в Манчестер Юнайтед.



Это происходит в сложный период для клуба. В прошлом сезоне МЮ занял третье место в Премьер-лиге, но новый сезон начался с трудностями. После пяти раундов команда занимает 12-е место, одержав лишь одну победу.



Кроме того, 23 сентября клуб сообщил о седьмом подряд годовом убытке. На финансовые результаты повлияли, в том числе, затраты на приобретение игроков и увольнение бывшего главного тренера в январе 2026 года.