Обамеянг вынужден покинуть поле: операция и долгий процесс реабилитации впереди

Обамеянг, нападающий Депортиво, пройдет операцию на колене и начнет реабилитацию, сроки возвращения на поле пока неизвестны.

В скором времени футбольная команда Депортиво будет вынуждена выходить на поле без своего ключевого форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.



Как сообщает официальный сайт испанского клуба, 37-летний нападающий из Габона подвергнется операции на правом колене в Мадриде. Хирургическое вмешательство необходимо для устранения проблем с внешним мениском, появившихся в ходе последнего матча в Ла Лиге против Бетиса (1:1).



После выписки из больницы, Обамеянг вернется в Ла-Корунью, где начнется его реабилитационный процесс.



Точные сроки возвращения футболиста на поле пока не определены, однако, согласно информации местных СМИ, он может пропустить около двух месяцев.



Стоит отметить, что Обамеянг стал частью Депортиво этим летом, перешедший из Марселя. За время своего пребывания в испанском клубе он успел забить пять голов и сделать два ассиста в семи матчах.



Ранее было упомянуто, что процесс восстановления защитника Барселоны может занять длительный период времени.