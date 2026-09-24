Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Украина на пьедестале: первая медаль на Еврочемпионате 2026 года

Украинская спортсменка Луцак преуспела на европейском чемпионате, обеспечив себе бронзу.
Украина на пьедестале: первая медаль на Еврочемпионате 2026 года
Ирина Луцак / Getty Images

Украинская команда завоевала бронзовую медаль на текущем европейском чемпионате.

Луцак начала свое участие в турнире с четвертьфинального этапа, где победила болгарку Алейну Мехмед, тем самым гарантировав себе как минимум бронзу.

В полуфинале украинка встретилась с Лизой О'Рурк из Ирландии, обладательницей титула чемпионки мира 2022 года и серебряной медали мирового первенства 2025 года. Ирландка вышла победительницей по единогласному решению судей.

Это второй подряд взрослый чемпионат такого уровня для 21-летней украинки. В 2025 году она участвовала в мировом чемпионате, где дошла до 1/8 финала.

У Украины есть возможность увеличить свой медальный счет в ближайшие дни. В финал европейского чемпионата уже вышли Анна Охота в весовой категории до 48 кг и Эльвин Алиев в весе до 65 кг. Еще две медали, как минимум бронзовые, завоевали Павел Илюша (до 80 кг) и Айдер Абдураимов (до 60 кг).

Европейский чемпионат 2026 года проходит в Софии с 17 по 25 сентября.

Тем временем, менеджер Хрговича назвал еще одного возможного соперника помимо Санчеса.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости