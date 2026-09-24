Украина на пьедестале: первая медаль на Еврочемпионате 2026 года

Украинская спортсменка Луцак преуспела на европейском чемпионате, обеспечив себе бронзу.

Украинская команда завоевала бронзовую медаль на текущем европейском чемпионате.



Луцак начала свое участие в турнире с четвертьфинального этапа, где победила болгарку Алейну Мехмед, тем самым гарантировав себе как минимум бронзу.



В полуфинале украинка встретилась с Лизой О'Рурк из Ирландии, обладательницей титула чемпионки мира 2022 года и серебряной медали мирового первенства 2025 года. Ирландка вышла победительницей по единогласному решению судей.



Это второй подряд взрослый чемпионат такого уровня для 21-летней украинки. В 2025 году она участвовала в мировом чемпионате, где дошла до 1/8 финала.



У Украины есть возможность увеличить свой медальный счет в ближайшие дни. В финал европейского чемпионата уже вышли Анна Охота в весовой категории до 48 кг и Эльвин Алиев в весе до 65 кг. Еще две медали, как минимум бронзовые, завоевали Павел Илюша (до 80 кг) и Айдер Абдураимов (до 60 кг).



Европейский чемпионат 2026 года проходит в Софии с 17 по 25 сентября.



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