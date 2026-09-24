Миннен обыграла Свитолину, уравнивая счет в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг

Бельгийка Миннен одержала победу над Свитолиной, сравняв общий счет в четвертьфинале 1:1. Решающий парный матч определит полуфиналистов.

В Шэньчжэне 24 сентября на твердом корте произошел матч, где Свитолина выиграла первый сет через тай-брейк. Тем не менее, бельгийская теннисистка Миннен смогла переломить ход игры, выиграв два следующих сета с результатом 6:4.



В итоговом счете, Миннен победила Свитолину со счетом 6:7(5), 6:4, 6:4, сравняв общий счет в четвертьфинальном матче 1:1.



Ранее Ангелина Калинина принесла первое очко для Украины, обыграв Яну Отципку со счетом 6:7(6), 6:1, 6:1.



Теперь полуфинал будет определен в решающем парном матче. Украину будут представлять Ангелина Калинина и Людмила Киченок, а за Бельгию выступят Магали Кемпен и Лара Салден. Эти пары были указаны в официальной заявке команд на четвертьфинал.



Все четвертьфинальные матчи в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг состоят из двух одиночных и одного парного матча.



Напомним, что ранее Олийникова завершила участие в WTA 500 после поражения от Хвалинской.