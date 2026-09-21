Украина побеждает в Кубке Дэвиса: Кравченко ведет команду в плей-офф

Украина обеспечивает себе место в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса благодаря уверенной победе Георгия Кравченко над Мелиосом Ефстатиу.

После первых трех матчей украинская команда вела со счетом 2:1. Решающий пункт был заработан Георгием Кравченко, который уверенно победил Мелиоса Ефстатиу.



Кравченко демонстрировал полное превосходство на теннисном корте. В первом сете он не дал возможности сопернику выиграть ни одного гейма, а во втором сете он выиграл шесть из семи геймов.



Вторая мировая группа Кубка Дэвиса-2026. Четвертый матч между Украиной и Кипром



Мелиос Ефстатиу (Кипр) против Георгия Кравченко (Украина) - 0:2 (0:6, 1:6)



Итоговый счет встречи - 1:3.



Украинская команда прошла в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса. Соревнования этого этапа пройдут в 2027 году.



Ранее украинский дуэт потерпел поражение в двух сетах, но общий счет встречи все равно оставался в пользу украинской команды.