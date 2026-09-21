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Звезда Ромы Мален пропустит предстоящие матчи из-за травмы

Мален пропустит предстоящие матчи из-за травмы колена, полученной в матче против Интера.
Звезда Ромы Мален пропустит предстоящие матчи из-за травмы
Дониэлл Мален / Getty Images

Форвард Ромы и сборной Нидерландов Дониэлл Мален не сможет выйти на поле в предстоящих международных матчах, сообщает Джанлука Ди Марцио.

В ходе матча против Интера 27-летний футболист почувствовал боли в колене.

Клубное руководство решило не рисковать здоровьем игрока и воспользоваться международной паузой для его полного выздоровления.

Соответственно, ожидается, что Мален не присоединится к сборной и пропустит все предстоящие матчи.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Мален отметился шестью голами в шести матчах.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Англии также пропустит матчи Лиги наций.

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