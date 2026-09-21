Звезда Ромы Мален пропустит предстоящие матчи из-за травмы

Мален пропустит предстоящие матчи из-за травмы колена, полученной в матче против Интера.

Форвард Ромы и сборной Нидерландов Дониэлл Мален не сможет выйти на поле в предстоящих международных матчах, сообщает Джанлука Ди Марцио.



В ходе матча против Интера 27-летний футболист почувствовал боли в колене.



Клубное руководство решило не рисковать здоровьем игрока и воспользоваться международной паузой для его полного выздоровления.



Соответственно, ожидается, что Мален не присоединится к сборной и пропустит все предстоящие матчи.



Стоит отметить, что в текущем сезоне Мален отметился шестью голами в шести матчах.



Ранее сообщалось, что капитан сборной Англии также пропустит матчи Лиги наций.