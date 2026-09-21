"Фурия роха" продлила контракт до 2032 года после серии побед на международных турнирах.

Контракт с главным тренером испанской национальной футбольной команды Луисом де ла Фуэнте был продлен до 2032 года, подтвердила Королевская испанская футбольная федерация (RFEF).

Несмотря на то, что ранее обсуждалось продление соглашения до 2030 года, после последних побед де ла Фуэнте были предложены более выгодные условия.



Под руководством этого 65-летнего тренера испанская команда, также известная как "фурия роха", заняла первое место на чемпионате мира 2026 года, Евро-2024 и Лиге наций 2022/23 года.



Также ранее Реал уступил Атлетико в дерби, которое вызвало много споров.