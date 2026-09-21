Травма вывела Димарко из игры: итальянская команда ищет замену перед матчами Лиги наций

Из-за незавершенной реабилитации после травмы Димарко вынужден пропустить предстоящие матчи Лиги наций; его заменит Маттео Руджери.

Футболист Интера и итальянской национальной команды Федерико Димарко не сможет принять участие в ближайших играх Лиги наций.



Димарко присоединился к тренировочному лагерю итальянской команды, но был вынужден его оставить.



Это было вызвано неполностью завершенной реабилитацией после полученной травмы, и тренерский штаб решил не подвергать здоровье игрока риску.



Маттео Руджери был вызван на замену Димарко в состав национальной команды.



Следует отметить, что в ближайшем будущем итальянцам предстоит сыграть против команд Бельгии, Франции и дважды против Турции.



Ранее стало известно, что и национальная команда Нидерландов потеряла одного из своих ключевых игроков.