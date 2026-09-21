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Травма вывела Димарко из игры: итальянская команда ищет замену перед матчами Лиги наций

Из-за незавершенной реабилитации после травмы Димарко вынужден пропустить предстоящие матчи Лиги наций; его заменит Маттео Руджери.
Травма вывела Димарко из игры: итальянская команда ищет замену перед матчами Лиги наций
Федерико Димарко / Getty Images

Футболист Интера и итальянской национальной команды Федерико Димарко не сможет принять участие в ближайших играх Лиги наций.

Димарко присоединился к тренировочному лагерю итальянской команды, но был вынужден его оставить.

Это было вызвано неполностью завершенной реабилитацией после полученной травмы, и тренерский штаб решил не подвергать здоровье игрока риску.

Маттео Руджери был вызван на замену Димарко в состав национальной команды.

Следует отметить, что в ближайшем будущем итальянцам предстоит сыграть против команд Бельгии, Франции и дважды против Турции.

Ранее стало известно, что и национальная команда Нидерландов потеряла одного из своих ключевых игроков.

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