Ветеран футбола Рац присоединяется к Динамо для подбора и обучения новых игроков, используя свой богатый опыт и знания.

63-летний ветеран футбола и опытный специалист присоединится к отборочной команде Динамо. Клуб акцентирует внимание на том, что его глубокие знания и опыт в футболе будут применены для подбора и обучения новых игроков.



Рац признан одним из самых известных игроков Динамо 1980-х годов. Он выступал за киевский клуб с 1981 по 1988 год, а также в 1989 году, принимая участие в примерно 200 официальных матчах. В составе команды Рац многократно становился чемпионом и обладателем Кубка СССР, а в 1986 году также завоевал Кубок обладателей кубков УЕФА.



Кроме того, Рац был участником сборной СССР, которая заняла второе место на чемпионате Европы 1988 года.



Стоит отметить, что недавно Динамо одержало сложную победу над Зарей.