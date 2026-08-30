Челси одерживает победу над Брайтоном в напряженном матче 4:3

Челси одерживает победу над Брайтоном со счетом 4:3 в напряженном матче на своей домашней арене.

В воскресенье, 30 августа, на родной арене Челси состоялся матч против Брайтона.



Владельцы домашнего поля быстро открыли счет, благодаря удачному угловому и точному удару Лавии. Через десять минут Роджерс и Нету увеличили преимущество команды, забив второй гол.



Напор со стороны Челси продолжался, и Жоао Педро увеличил счет до трех голов. После этого Брайтону удалось забить свой первый гол благодаря мастерскому выстрелу Ялькуйе.



Во втором тайме зрелищных моментов было меньше. Челси передал инициативу сопернику и сосредоточился на защите. В середине тайма Педро случайно отправил мяч в свои ворота, но ближе к концу матча Палмер установил окончательный счет.



Несмотря на это, Брайтон продолжал бороться до последнего. Паскаль Гросс забил последний гол в матче на последней минуте, но у "чаек" уже не оставалось времени на большее.



Итоговый счет матча Челси против Брайтона составил 4:3. Голы забили: Лавия (4 минута), Нету (14 минута), Педро (32 минута), Палмер (74 минута) - Ялькуйе (35 минута), Педро (автогол, 63 минута), Гросс (90+6 минута).