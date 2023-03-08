Челси уверенно обыграл Боруссию Дортмунд и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Лондонский клуб оказался сильнее соперника по сумме двухматчевого противостояния.

Во вторник, 7 марта, в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Челси на своем поле примет Боруссию Дортмунд. В первой встречи немецкий коллектив добыл минимальную победу.

Стартовые минуты матча прошли под диктовку хозяев поля, который ринулись исправлять ситуацию. Уже на второй минуте Рахим Стерлинг вышел один на один, но не сумел ничего сделать с мячом, который забрали у него защитники. Немного позднее на ударную позицию вышел Феликс, но с его ударом справился Майер. Позднее португалец отлично закинул на Хаверца, однако тот пробил немного неточно со штрафной.

Суперский момент получила Боруссия Дортмунд, которая на первых минутах потеряла Брантда из-за травмы. Марко Ройс пробил со штрафного и только Кепа в отличном прыжке парировал удар немца.

В средине тайма немного игра успокоилась, но свой момент вновь получил Челси. Хаверц откликнулся на передачу и пробил в одно касание, но мяч предательски попал в штангу и вылетел за пределы поля через другую.

Последние минуты первого тайма прошли под давлением Челси, что принесло результат. Сначала Кулибали и Феликс могли отличиться после штрафного, но голом все-таки отметился Стерлинг. Англичанин в штрафной соперника со второго раза попал по мячу, отправив круглого под перекладину.

Старт второго тайма выдался очень динамично и резко. Уже на первой минуте Чилуэлл оказался на фланге у штрафной соперника, откуда сделал передачу, но мяч попал в руку Вольфу. Арбитр после просмотра VAR поставил пенальти. Хаверц сначала пробил в штангу, но рефери сказал перебивать, ведь игроки вбежали раньше удара. Со второй попытки Кай отметился голом, разведя мяч и Майера.

Гости имели несколько шансов, чтобы отметиться голом уже в считанные минуты. Сначала Беллингем с убойной позиции пробил мимо ворота, а затем Вольф пробил в дальний угол, но Кепа сделал яркий сейв.

В концовке встречи команды обменивались владением мячом и контратаками, которые результата не придавали. Немецкий клуб пытался сделать навалу, но до конкретных моментов не дошло. Таким образом, Челси по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Статистика матча Челси - Боруссия Дортмунд 1/8 финала Лиги чемпионов

Челси - Боруссия Дортмунд 2:0

Голы: Стерлинг, 43, Хаверц, 53 (пен.)

Владение мячом: 40%-60%

Удары по воротам: 13-13

Удары в створ: 4-3

Офсайды: 5-0

Угловые: 5-3

XG: 2.07 - 0.89

Челси: Кепа – Фофана, Кулибали, Кукурелья – Джеймс, Энцо (Закария, 87), Ковачич (Лофтус-Чик, 83), Чилуэлл – Стерлинг, Хаверц (Пулишич, 83), Фелиш (Галлахер, 67).

Боруссия: Майер – Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейро – Джан – Брандт (Рейна, 5), Беллингем, Озджан (Байно-Гиттенс, 64), Ройс – Алле (Мален, 77).

Предупреждения: Кепа, Энцо, Чилуэлл - Зюле, Вольф, Беллингем