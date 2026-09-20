Карпаты и Верес разошлись миром в седьмом туре УПЛ: 1:1

Карпаты и Верес завершили матч седьмого тура Премьер-лиги Украины вничью, несмотря на раннее преимущество Карпат.

20 сентября в рамках седьмого тура Премьер-лиги Украины состоялась встреча между командами Карпаты и Верес на домашнем стадионе Карпат.



Несмотря на то, что Карпаты вели в счете, после того как их состав сократился до десяти игроков, они не смогли сохранить свое преимущество. В итоге матч закончился со счетом 1:1.



Первый гол в матче был забит в середине первого тайма. На 24-й минуте Ярослав Карабин сделал передачу на Феллипе Виейру, который отправил мяч в ворота. Верес имел шансы сравнять счет до перерыва, но не смог их использовать.



Во втором тайме Ян Костенко вернулся в игру за Карпаты после травмы, но был удален с поля на 64-й минуте за грубое нарушение против Кая Ципота. Сначала судья показал ему желтую карточку, но после просмотра видеоповтора изменил решение на прямую красную карточку.



Верес воспользовался численным преимуществом и сравнял счет ближе к концу матча. На 82-й минуте Гонсалвеш забил гол.



После семи игр Карпаты набрали 14 очков и занимают третье место в турнирной таблице УПЛ. Верес, проведя шесть матчей, набрал шесть баллов и занимает 11-е место.



Статистика матча Карпаты - Верес:



Карпаты - Верес 1:1

Голы: Феллипе, 24 - Гонсалвеш, 82

Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 5 - 16

Удары в створ: 1 - 4

Угловые: 0 - 7

Фолы: 11 - 11

Ранее команда Колоса обыграла Кудривку со счетом 3:2 в рамках седьмого тура Украинской Премьер-лиги.