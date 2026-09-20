Кудривка уступает Колосу в домашнем матче УПЛ: итоговый счет 2:3
В рамках седьмого тура Украинской Премьер-лиги, 20 сентября, воскресенье, футбольная команда Кудривка на своем домашнем поле стадиона Авангард в Ровно принимала команду Колос.
Открытие счета произошло на 19-й минуте, когда игрок Кудривки Евгений Смирный после стандартной подачи головой отправил мяч в ворота противника.
Но до окончания первого тайма Колосу удалось изменить ход встречи. На 30-й минуте Александр Демченко уравнял счет, а через шесть минут Даниил Хрипчук принес гостям преимущество, установив счет 1:2.
Во второй половине игры Колос усилил свое преимущество, забив третий гол на 55-й минуте благодаря удару Дениса Ндукве с острого угла.
Кудривка продолжала борьбу и на 62-й минуте уменьшила отставание в счете. Смирный забил второй гол, эффектно пробив под перекладину после передачи от Свитюхи.
В заключительной стадии матча хозяева пытались сравнять счет, но Колос удержал свое преимущество. Гости могли увеличить разрыв, но на 74-й минуте Салабай промахнулся, не попав в ворота с близкого расстояния.
Итоговый счет матча Кудривка против Колоса составил 2:3.
Голы: Смирный, 19, 62 - Демченко, 30, Хрипчук, 36, Ндукве, 55.
Также стоит отметить, что под руководством Бартуловича харьковская команда одержала победу над Буковиной, забив два мяча и поднявшись на четвертое место в турнирной таблице УПЛ.