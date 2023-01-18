Кабаев прокомментировал уход Цыганкова из Динамо
Игрок киевлян отметил, что это тяжелая утрата для клуба.
Футболист киевского Динамо Владислав Кабаев высказался об уходе из клуба Виктора Цыганкова.
Кабаев признал, что украинец был лидером "бело-синих" и заменить его будет тяжело.
"Это очень серьезная потеря для нас, поскольку Цыганков забивал много голов. Для нас это большая потеря, он был лидером команды.
У кого будет шанс себя показать? Это будут решать тренеры. Кто лучше себя покажет, тот и будет играть. Нужно выходить и играть, а решение уже будут принимать главный тренер и его штаб", - сказал Кабаев.
Напомним, ранее Цыганкова представили в качестве новичка испанской Жироны.
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