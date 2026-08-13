Ауди откладывает капитальный ремонт двигателя до 2027 года: фокус на проект ADUO

Ауди откладывает капитальный ремонт двигателя до 2027 года, сосредотачиваясь на глобальных изменениях в рамках проекта ADUO.

Источник Autoracer сообщает, что Ауди решила перенести капитальный ремонт двигателя на 2027 год.



Вместо планировавшегося в этом сезоне обновления двигателя, автопроизводитель решил сфокусироваться на глобальных изменениях в рамках проекта ADUO.



Предполагается, что основные модификации в конструкции двигателя будут реализованы в 2027 году. Важно отметить, что ранее команда уже провела модернизацию двигателя на Гран-при в Барселоне, установив более компактную турбину, что увеличило мощность на около 9 л.с.



Благодаря этому обновлению, гоночный автомобиль стал более эффективно разгоняться после поворотов, при этом примерное сокращение времени на круг составило около 0,3 секунды.



В то же время, существует риск, что Мерседес может потерять свои позиции после летнего перерыва.