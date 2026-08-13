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Ферстаппен: продление контракта с Ред Булл на год и возможный переход в Мерседес, Макларен или Феррари

Ферстаппен рассматривает возможность продления контракта с Ред Булл на один год, оставляя за собой право на досрочное расторжение в случае недостаточной конкурентоспособности болида.
Ферстаппен: продление контракта с Ред Булл на год и возможный переход в Мерседес, Макларен или Феррари
Макс Ферстаппен / Getty Images

Ред Булл предложил Максу Ферстаппену обновленный контракт на период 5 лет с более привлекательными финансовыми условиями, как сообщает F1-Insider на своем YouTube-канале.

Тем не менее Ферстаппен не хочет отказываться от права на досрочное расторжение контракта, если команда не будет демонстрировать высокие результаты.

В связи с этим Ферстаппен склонен к продлению контракта всего на один год и намерен принять участие в сезоне 2027 года за Ред Булл, чтобы оценить конкурентоспособность болида.

Если команда не сможет предоставить ему болид, способный бороться за победы и чемпионский титул, Ферстаппен может рассмотреть возможность перехода в другие команды, включая Мерседес, Макларен и Феррари.

Между тем Ауди приняла решение не проводить обновления в текущем сезоне, отдав предпочтение разработке двигателя на дальнейшие сезоны.

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