Ферстаппен: продление контракта с Ред Булл на год и возможный переход в Мерседес, Макларен или Феррари

Ферстаппен рассматривает возможность продления контракта с Ред Булл на один год, оставляя за собой право на досрочное расторжение в случае недостаточной конкурентоспособности болида.

Ред Булл предложил Максу Ферстаппену обновленный контракт на период 5 лет с более привлекательными финансовыми условиями, как сообщает F1-Insider на своем YouTube-канале.



Тем не менее Ферстаппен не хочет отказываться от права на досрочное расторжение контракта, если команда не будет демонстрировать высокие результаты.



В связи с этим Ферстаппен склонен к продлению контракта всего на один год и намерен принять участие в сезоне 2027 года за Ред Булл, чтобы оценить конкурентоспособность болида.



Если команда не сможет предоставить ему болид, способный бороться за победы и чемпионский титул, Ферстаппен может рассмотреть возможность перехода в другие команды, включая Мерседес, Макларен и Феррари.



Между тем Ауди приняла решение не проводить обновления в текущем сезоне, отдав предпочтение разработке двигателя на дальнейшие сезоны.