Ла Лига внедряет технологию Connected Ball с сезона 2026/27: революция в футболе
Технология Connected Ball обеспечит точное отслеживание положения мяча и упростит работу судей в спорных моментах.
С сезона 2026/27 испанская Ла Лига будет использовать мячи с технологией Connected Ball во всех своих матчах, указано на официальном сайте чемпионата.
Встроенные в мяч датчики позволят в реальном времени отслеживать его положение и точное время каждого контакта.
Система будет работать совместно с ВАР и полуавтоматическим определением офсайда, что упростит работу судей в спорных моментах, связанных с офсайдами, игрой рукой, рикошетами, угловыми и двойными касаниями.
Таким образом, Ла Лига станет первым национальным чемпионатом, который применяет эту технологию во всех своих играх.
Тем временем, президент ФИФА рассматривает возможность расширения числа участников на чемпионате мира.
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