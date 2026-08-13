Ла Лига внедряет технологию Connected Ball с сезона 2026/27: революция в футболе

Технология Connected Ball обеспечит точное отслеживание положения мяча и упростит работу судей в спорных моментах.

С сезона 2026/27 испанская Ла Лига будет использовать мячи с технологией Connected Ball во всех своих матчах, указано на официальном сайте чемпионата.



Встроенные в мяч датчики позволят в реальном времени отслеживать его положение и точное время каждого контакта.



Система будет работать совместно с ВАР и полуавтоматическим определением офсайда, что упростит работу судей в спорных моментах, связанных с офсайдами, игрой рукой, рикошетами, угловыми и двойными касаниями.



Таким образом, Ла Лига станет первым национальным чемпионатом, который применяет эту технологию во всех своих играх.



Тем временем, президент ФИФА рассматривает возможность расширения числа участников на чемпионате мира.