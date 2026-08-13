Президент ФИФА планирует увеличить число команд на чемпионате мира до 64

Инфантино рассматривает увеличение числа команд на чемпионате мира до 64 для укрепления своего влияния в международном футболе.

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает возможность значительного расширения числа команд, участвующих в чемпионате мира по футболу, с существующих 48 до 64, сообщает Goal, ссылаясь на The Times.



По данным источников, такое действие может помочь Инфантино укрепить свою позицию в свете давления от крупных футбольных конфедераций.



Отметим, что репутация Инфантино была подорвана после неудачных попыток ФИФА продать коммерческие права частным инвесторам. УЕФА, КОНКАКАФ и АФК выразили решительный протест против этой инициативы, обвинив руководство ФИФА в нарушении доверия.



В ответ на это, он рассматривает возможность увеличения числа команд в чемпионате мира до 64. Он убежден, что такой ход может привлечь дополнительную поддержку от национальных федераций и укрепить его влияние в международном футболе.



Ранее в СМИ появилась информация, что Инфантино предложил Мексике стать частью КОНМЕБОЛ в обмен на их поддержку в конфликте.