Президент ФИФА планирует увеличить число команд на чемпионате мира до 64
Президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает возможность значительного расширения числа команд, участвующих в чемпионате мира по футболу, с существующих 48 до 64, сообщает Goal, ссылаясь на The Times.
По данным источников, такое действие может помочь Инфантино укрепить свою позицию в свете давления от крупных футбольных конфедераций.
Отметим, что репутация Инфантино была подорвана после неудачных попыток ФИФА продать коммерческие права частным инвесторам. УЕФА, КОНКАКАФ и АФК выразили решительный протест против этой инициативы, обвинив руководство ФИФА в нарушении доверия.
В ответ на это, он рассматривает возможность увеличения числа команд в чемпионате мира до 64. Он убежден, что такой ход может привлечь дополнительную поддержку от национальных федераций и укрепить его влияние в международном футболе.
Ранее в СМИ появилась информация, что Инфантино предложил Мексике стать частью КОНМЕБОЛ в обмен на их поддержку в конфликте.