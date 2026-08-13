Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Гвоздик поставил условие для следующего боя: дело в гонораре

Гвоздик не планирует активно продолжать боксерскую карьеру, но готов рассмотреть привлекательные предложения для участия в боях.
Гвоздик поставил условие для следующего боя: дело в гонораре
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик обсудил свои будущие планы после прекращения работы с Zuffa Boxing.

Стоит отметить, что сотрудничество между Zuffa Boxing и Гвоздиком закончилось после его поражения Радивое Калайджичу в бою, который состоялся 2 февраля в Лас-Вегасе.

Украинец Гвоздик признал, что в настоящее время он не планирует активно продолжать свою боксерскую карьеру и не желает выходить на ринг за небольшие гонорары. Тем не менее, он не делал официальных заявлений о завершении своей карьеры, как он уточнил в интервью для vRINGe.

Гвоздик, которому почти 40, подчеркнул, что хочет сосредоточиться на других сферах. Однако, если появятся привлекательные предложения для участия в боях, он готов их рассмотреть.

Ранее Фрэнк Уоррен выразил свое мнение относительно места проведения предстоящего боя между Фьюри и Джошуа.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости