Гиорги Цитаишвили переходит в испанский Райо Вальекано до 2029 года

Цитаишвили стал игроком Райо Вальекано до 2029 года после истечения контракта с Динамо.

Гиорги Цитаишвили, экс-игрок киевского Динамо, теперь присоединился к испанскому Райо Вальекано, как подтверждает официальный сайт клуба-финалиста последнего сезона Лиги конференций.



25-летний грузинский фланговый нападающий стал частью Райо Вальекано в статусе свободного агента после истечения срока его контракта с Динамо.



Договор между Цитаишвили и испанским клубом заключен до июня 2029 года.

OFICIAL | Giorgi Tsitaishvili es nuevo jugador del Rayo Vallecano hasta el final de la temporada 2028-29.



¡Bienvenido, Giorgi! ⚡️ pic.twitter.com/LYQe19MEHi — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) August 13, 2026

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