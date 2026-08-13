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Гиорги Цитаишвили переходит в испанский Райо Вальекано до 2029 года

Цитаишвили стал игроком Райо Вальекано до 2029 года после истечения контракта с Динамо.
Гиорги Цитаишвили переходит в испанский Райо Вальекано до 2029 года
Гиорги Цитаишвили / Rayo Vallecano

Гиорги Цитаишвили, экс-игрок киевского Динамо, теперь присоединился к испанскому Райо Вальекано, как подтверждает официальный сайт клуба-финалиста последнего сезона Лиги конференций.

25-летний грузинский фланговый нападающий стал частью Райо Вальекано в статусе свободного агента после истечения срока его контракта с Динамо.

Договор между Цитаишвили и испанским клубом заключен до июня 2029 года.



До перехода в Райо Вальекано Цитаишвили выступал за французский Мец на правах аренды. В предыдущем сезоне он участвовал в 35 играх, забил три мяча и совершил две результативные передачи.

Цитаишвили получил образование в академии Динамо, где он сыграл 24 матча за основной состав. Во время своего контракта с киевским клубом, он также был арендован Ворсклой, Черноморцем, Вислой, Лехом, Динамо Батуми и Гранадой.

Ранее было известно, что Полесье приобрело права на аренду флангового нападающего от Динамо.

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