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Травма Серлота: Атлетико без норвежца на старте сезона Ла Лиги

Атлетико начнет сезон без Серлота, который получил травму на тренировке и теперь восстанавливается вне основного состава.
Травма Серлота: Атлетико без норвежца на старте сезона Ла Лиги
Александр Серлот / Getty Images

Форвард Атлетико Александр Серлот не сможет принять участие в начале нового сезона из-за полученной травмы.

По данным, опубликованным Marca, норвежский футболист получил мышечное повреждение на тренировке и сейчас занимается вне основного состава команды.

Стоит отметить, что Атлетико даст старт своему участию в сезоне 2026/27 19 августа, играя против Малаги в рамках первого тура Ла Лиги.

Важно добавить, что Ла Лига станет первым национальным чемпионатом с использованием технологии Connected Ball.

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