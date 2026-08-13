Травма Серлота: Атлетико без норвежца на старте сезона Ла Лиги

Атлетико начнет сезон без Серлота, который получил травму на тренировке и теперь восстанавливается вне основного состава.

Форвард Атлетико Александр Серлот не сможет принять участие в начале нового сезона из-за полученной травмы.



По данным, опубликованным Marca, норвежский футболист получил мышечное повреждение на тренировке и сейчас занимается вне основного состава команды.



Стоит отметить, что Атлетико даст старт своему участию в сезоне 2026/27 19 августа, играя против Малаги в рамках первого тура Ла Лиги.



Важно добавить, что Ла Лига станет первым национальным чемпионатом с использованием технологии Connected Ball.