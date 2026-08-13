Манчестер Сити продлил контракт с звездным вингером Жереми Доку до 2031 года
24-летний бельгийский вингер Доку останется в Манчестер Сити до июня 2031 года.
Манчестер Сити официально подтвердил продление контракта с Жереми Доку, важным игроком команды.
На своем официальном сайте английский футбольный клуб заявил о продлении договора с бельгийским вингером.
По условиям нового контракта, 24-летний Доку будет играть за "горожан" до июня 2031 года.
Locked in ✍️ pic.twitter.com/WbxfFPO58j— Manchester City (@ManCity) August 13, 2026
Доку перешел в Манчестер Сити из французского клуба Ренн в летний период 2023 года. С того времени он провел 131 матч за команду, забив 22 гола и сделав 34 результативные передачи.
В составе Манчестер Сити бельгийский футболист стал чемпионом, а также выиграл Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок Англии и Клубный чемпионат мира.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити требует 82 миллиона евро за Родри, Барселона решает, стоит ли повышать ставки.
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