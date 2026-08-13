Манчестер Сити продлил контракт с звездным вингером Жереми Доку до 2031 года

24-летний бельгийский вингер Доку останется в Манчестер Сити до июня 2031 года.

Манчестер Сити официально подтвердил продление контракта с Жереми Доку, важным игроком команды.



На своем официальном сайте английский футбольный клуб заявил о продлении договора с бельгийским вингером.



По условиям нового контракта, 24-летний Доку будет играть за "горожан" до июня 2031 года.

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