Cпеция без Коваленко не смогла обыграть Лечче

Украинец весь матч провел на лавке.

В рамках 17 тура чемпионата Италии Специя Виктора Коваленко противостояла Лечче.

Два аутсайдера местного первенства не порадовали болельщиков, которые решили посмотреть данную встречу.

Команды создали минимум опасных моментов у ворот друг друга. Как итог, никто не смо распечатать ворота соперника.

Украинский полузащитник "орлят" провел весь матч на скамейке запасных, не получив возможности себя проявить.

После 17 туров коллектив Луки Готти занимает 17 место, набрав 15 очков. В свою очередь, Лечче идет на 12 позиции с 19 пунктами в активе.

Специя - Лечче 0:0