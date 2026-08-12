Хави возглавил сборную Нидерландов: контракт до ЧМ-2030

Хави становится главным тренером сборной Нидерландов, приняв эстафету от Рональда Кумана и заключив контракт до ЧМ-2030.

Экс-тренер Барселоны Хави возвращается к тренерскому делу после двухлетнего перерыва, приняв должность главного тренера сборной Нидерландов.



Официальный веб-ресурс Королевского футбольного союза Нидерландов подтвердил назначение 46-летнего испанца.



Контракт с новым тренером будет действовать до лета 2030 года, то есть до завершения следующего чемпионата мира.



Хави занял место Рональда Кумана, который покинул пост после неудачного выступления команды на ЧМ-2026.





Xavi Hernández has been appointed as the new head coach of the Netherlands men’s national team. The 46-year-old Spanish coach takes over from Ronald Koeman. Xavi has reached an agreement with the KNVB on a contract through to the 2030 FIFA World Cup. 🤝 https://t.co/rO7r72Cxiw — OnsOranje (@OnsOranje) August 12, 2026

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