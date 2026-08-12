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Хави возглавил сборную Нидерландов: контракт до ЧМ-2030

Хави становится главным тренером сборной Нидерландов, приняв эстафету от Рональда Кумана и заключив контракт до ЧМ-2030.
Хави возглавил сборную Нидерландов: контракт до ЧМ-2030
Хави / Getty Images

Экс-тренер Барселоны Хави возвращается к тренерскому делу после двухлетнего перерыва, приняв должность главного тренера сборной Нидерландов.

Официальный веб-ресурс Королевского футбольного союза Нидерландов подтвердил назначение 46-летнего испанца.

Контракт с новым тренером будет действовать до лета 2030 года, то есть до завершения следующего чемпионата мира.

Хави занял место Рональда Кумана, который покинул пост после неудачного выступления команды на ЧМ-2026.



Хави ранее работал в Барселоне с ноября 2021 года по июнь 2024 года, где он привел команду к победе в чемпионате и Суперкубке Испании.

Стоит отметить, что на ЧМ-2026 сборная Нидерландов дошла до 1/16 финала, но была обыграна Марокко в серии пенальти (1:1, пен. 2:3).

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