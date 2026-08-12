Хави возглавил сборную Нидерландов: контракт до ЧМ-2030
Хави становится главным тренером сборной Нидерландов, приняв эстафету от Рональда Кумана и заключив контракт до ЧМ-2030.
Экс-тренер Барселоны Хави возвращается к тренерскому делу после двухлетнего перерыва, приняв должность главного тренера сборной Нидерландов.
Официальный веб-ресурс Королевского футбольного союза Нидерландов подтвердил назначение 46-летнего испанца.
Контракт с новым тренером будет действовать до лета 2030 года, то есть до завершения следующего чемпионата мира.
Хави занял место Рональда Кумана, который покинул пост после неудачного выступления команды на ЧМ-2026.
Xavi Hernández has been appointed as the new head coach of the Netherlands men’s national team. The 46-year-old Spanish coach takes over from Ronald Koeman. Xavi has reached an agreement with the KNVB on a contract through to the 2030 FIFA World Cup. 🤝 https://t.co/rO7r72Cxiw— OnsOranje (@OnsOranje) August 12, 2026
Хави ранее работал в Барселоне с ноября 2021 года по июнь 2024 года, где он привел команду к победе в чемпионате и Суперкубке Испании.
Стоит отметить, что на ЧМ-2026 сборная Нидерландов дошла до 1/16 финала, но была обыграна Марокко в серии пенальти (1:1, пен. 2:3).
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: