Звезда Тоттенхэма Джед Спенс переходит в Интер за 31,5 млн евро

Интер и Тоттенхэм договорились о переходе Джеда Спенса за 31,5 миллиона евро.

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Футболист из Англии и член команды Тоттенхэм Джед Спенс собирается перебраться в Интер, как сообщает информатор Фабрицио Романо. Миланская футбольная команда и Тоттенхэм пришли к устному соглашению о переходе 26-летнего оборонительного игрока.



По данным источника, трансфер обойдется в 31,5 миллиона евро.



"Нерадзурри" уже согласовали условия личного договора со Спенсом и в скором времени намерены официально подтвердить его переход.



В предыдущем сезоне Спенс принял участие в 44 играх за Тоттенхэм в разных турнирах, не забив ни одного гола. На чемпионате мира 2026 года он сыграл в восьми матчах за национальную команду Англии.



Стоит отметить, что ранее футболист Интера Дензел Дюмфрис перешел в Реал.