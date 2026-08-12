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Звезда Тоттенхэма Джед Спенс переходит в Интер за 31,5 млн евро

Интер и Тоттенхэм договорились о переходе Джеда Спенса за 31,5 миллиона евро.
Звезда Тоттенхэма Джед Спенс переходит в Интер за 31,5 млн евро
Джед Спенс / Getty Images

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Футболист из Англии и член команды Тоттенхэм Джед Спенс собирается перебраться в Интер, как сообщает информатор Фабрицио Романо. Миланская футбольная команда и Тоттенхэм пришли к устному соглашению о переходе 26-летнего оборонительного игрока.

По данным источника, трансфер обойдется в 31,5 миллиона евро.

"Нерадзурри" уже согласовали условия личного договора со Спенсом и в скором времени намерены официально подтвердить его переход.

В предыдущем сезоне Спенс принял участие в 44 играх за Тоттенхэм в разных турнирах, не забив ни одного гола. На чемпионате мира 2026 года он сыграл в восьми матчах за национальную команду Англии.

Стоит отметить, что ранее футболист Интера Дензел Дюмфрис перешел в Реал.

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