Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Звезда Бельгии Лукаку переходит из Наполи в Фенербахче за 6 млн евро

Фенербахче подтвердил трансфер Лукаку, бывшего игрока Наполи, за 6 миллионов евро.
Звезда Бельгии Лукаку переходит из Наполи в Фенербахче за 6 млн евро
Ромелу Лукаку / Fenerbahçe SK

Читайте также: Мейсон Гринвуд переходит в Фенербахче за 39 миллионов евро

Бельгийский футболист Ромелу Лукаку, бывший игрок Наполи, теперь будет выступать за Фенербахче.

Официальный веб-ресурс "желтых канареек" подтвердил успешное осуществление трансфера 33-летнего форварда, не раскрывая при этом дополнительных деталей сделки.

Согласно информации СМИ, турецкий клуб приобрел контракт бельгийского нападающего за 6 миллионов евро.

Предполагается, что в среду, 12 августа, Лукаку прилетит в Стамбул, чтобы присоединиться к своему новому клубу.

 

 



Напомним, что Лукаку был частью команды Наполи с 2024 года. Во время своего пребывания в итальянском клубе он принял участие в 45 матчах различных турниров, забив 15 голов и совершив 11 результативных передач.

Ранее было упомянуто, что Фенербахче также укрепил свой состав защитником из Манчестер Сити и национальной команды Нидерландов.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости