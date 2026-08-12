Звезда Бельгии Лукаку переходит из Наполи в Фенербахче за 6 млн евро

Фенербахче подтвердил трансфер Лукаку, бывшего игрока Наполи, за 6 миллионов евро.

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Бельгийский футболист Ромелу Лукаку, бывший игрок Наполи, теперь будет выступать за Фенербахче.



Официальный веб-ресурс "желтых канареек" подтвердил успешное осуществление трансфера 33-летнего форварда, не раскрывая при этом дополнительных деталей сделки.



Согласно информации СМИ, турецкий клуб приобрел контракт бельгийского нападающего за 6 миллионов евро.



Предполагается, что в среду, 12 августа, Лукаку прилетит в Стамбул, чтобы присоединиться к своему новому клубу.





📹 Yeni transferimiz Romelu Lukaku'dan mesajınız var. pic.twitter.com/I3NxyBzzoS — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 12, 2026





Напомним, что Лукаку был частью команды Наполи с 2024 года. Во время своего пребывания в итальянском клубе он принял участие в 45 матчах различных турниров, забив 15 голов и совершив 11 результативных передач.



Ранее было упомянуто, что Фенербахче также укрепил свой состав защитником из Манчестер Сити и национальной команды Нидерландов.