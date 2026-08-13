ПСЖ обыграл Астон Виллу и завоевал Суперкубок УЕФА

ПСЖ одержал победу над Астон Вилла в матче за Суперкубок УЕФА со счетом 2:1.

12 августа на стадионе Ред Булл в Зальцбурге состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретились ПСЖ и Астон Вилла.



ПСЖ, обладатель прошлогоднего титула Лиги чемпионов, одолел Астон Вилла, победителя Лиги Европы, со счетом 2:1.



В первой половине игры каждая из команд забила по одному голу, и на перерыв команды ушли при равном счете. Первый гол на 20-й минуте забил игрок ПСЖ Хвичи Кварацхелия. Затем Астон Вилла усилила нападение и к окончанию первого тайма сравняла счет благодаря голу Брайана Маджо.



Во второй половине игры на 61-й минуте Дезире Дуэ забил решающий гол.



Илья Забарный, украинский защитник ПСЖ, был включен в состав на этот матч, но не вышел на поле.



Статистика матча ПСЖ - Астон Вилла за Суперкубок УЕФА:



ПСЖ - Астон Вилла 2:1



Голы: Кварацхелия, 20, Дуэ, 61 - Маджо, 45



Ожидаемые голы (xG): 1.04 - 2.13

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 12 - 15

Удары в створ: 6 - 4

Угловые: 0 - 2

Фолы: 11 - 13



Состав команд:



ПСЖ: Сафонов - Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш (Эрнандес, 74) - Невеш (Руис, 75), Витинья, Заир-Эмери - Аклиуш (Дембеле, 46), Дуэ (Маюлу, 87), Кварацхелия (Бералдо, 88).



Астон Вилла: Бизот - Кэш, Линделеф, Торрес (Мингз, 79), Матсен - Макгинн (Алиссон, 73), Гомес (Баркли, 80), Камара (Богард, 72), Хэммингс - Буэндия, Маджо (Абрахам, 72).



Предупреждения: Торрес, Гомес, Макгинн.

Ранее сообщалось, что Торрес готов перейти из Барселоны в ПСЖ за 55 млн евро, остаются лишь формальности.