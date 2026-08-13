Мерседес на грани штрафов: пилоты Антонелли и Расселл в зоне риска

Брэдли Лорд, заместитель руководителя Мерседеса, признал возможность штрафов за замену деталей двигателя у Антонелли и Расселла.

PlanetF1 сообщает о вероятности наложения штрафов на пилотов Мерседеса, Антонелли и Расселла, во второй половине сезона.



Заместитель руководителя Мерседеса Брэдли Лорд признал, что в связи с заменой деталей двигателя во второй половине сезона их пилоты могут столкнуться с штрафами.



Лорд отметил, что команда уже израсходовала слишком много компонентов в первой половине сезона, что может затруднить соблюдение установленных лимитов на оставшиеся гонки.



Следует учесть, что Антонелли уже использует свой четвертый комплект деталей, а Расселл - свой третий. Это подразумевает, что любые дополнительные замены компонентов, превышающие установленный лимит, повлекут за собой штрафы.



Тем временем, прямые конкуренты Мерседеса, команда Скудерия, намерены модернизировать свой двигатель.