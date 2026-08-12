Феррари планирует глубокую модернизацию мотора к сезону 2027: переход на новый уровень
После успеха SF-26, Феррари планирует разработать новый двигатель, а Мерседес обновит W17 после летнего перерыва.
AutoRacer информирует о намерениях Феррари провести глубокую модернизацию мотора к сезону 2027 года.
Успех текущей платформы SF-26 позволяет команде постепенно совершенствовать гоночный автомобиль, перераспределяя при этом больше средств на следующий проект.
Таким образом, Феррари намерена закончить сезон 2026 с последней модификацией ADUO 2, а затем перейти к созданию нового двигателя.
Согласно информации от источника, в следующую зиму команда Скудерия намерена добиться значительного прогресса в разработке двигателя.
Параллельно, Мерседес также планирует внести обновления в свой W17 после летнего периода отдыха.
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