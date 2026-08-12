Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Феррари планирует глубокую модернизацию мотора к сезону 2027: переход на новый уровень

После успеха SF-26, Феррари планирует разработать новый двигатель, а Мерседес обновит W17 после летнего перерыва.
Феррари планирует глубокую модернизацию мотора к сезону 2027: переход на новый уровень
Феррари / Getty Images

AutoRacer информирует о намерениях Феррари провести глубокую модернизацию мотора к сезону 2027 года.

Успех текущей платформы SF-26 позволяет команде постепенно совершенствовать гоночный автомобиль, перераспределяя при этом больше средств на следующий проект.

Таким образом, Феррари намерена закончить сезон 2026 с последней модификацией ADUO 2, а затем перейти к созданию нового двигателя.

Согласно информации от источника, в следующую зиму команда Скудерия намерена добиться значительного прогресса в разработке двигателя.

Параллельно, Мерседес также планирует внести обновления в свой W17 после летнего периода отдыха.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости